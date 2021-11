Sarcelles Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles, Val-d'Oise L’âme du violoncelle Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Balade en duo autour d’un répertoire allant du baroque (Haëndel) au 20e siècle (Menotti), en passant par la musique d’Offenbach. Ils sont accompagnés au piano par Eriko Ogura Calvo, également professeure au conservatoire. Les élèves de la classe de violoncelle rejoindront les artistes pour un final autour de Villa Lobos et l’une de ses magnifiques Bacchianas Brasileiras. **Hélène Dautry** & **Eric Fonteny**, violoncelle **Eriko Ogura-Calvo**, piano

Violoncelliste singulière et de renom, Hélène Dautry partage la scène avec Eric Fonteny, professeur au conservatoire de Sarcelles Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

