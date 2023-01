L’ÂME DU VIOLON (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’ÂME DU VIOLON (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse, 21 janvier 2023, Toulouse . L’ÂME DU VIOLON (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) 1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse Haute-Garonne HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy

2023-01-21 – 2023-01-21

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy

Toulouse

Haute-Garonne 5 EUR 5 65 Viktoria Mullova interprète le Concerto n° 2 de Prokofiev, oeuvre avec laquelle elle grandit musicalement, dont elle grava deux enregistrements de référence… C’est accompagnée par le chef hongrois Gergely Madaras qu’elle revient rendre hommage au plus insoumis des musiciens soviétiques. Peu de violonistes savent faire chanter leur instrument comme Viktoria Mullova… HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Ville Toulouse lieuville HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’ÂME DU VIOLON (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse 2023-01-21 was last modified: by L’ÂME DU VIOLON (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse 21 janvier 2023 1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne