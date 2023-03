Des journées pour un nouveau regard sur le mobilier par le biais des artisans d’art à Chantonnay L’âme du meuble Chantonnay Catégories d’Évènement: Chantonnay

Des journées pour un nouveau regard sur le mobilier par le biais des artisans d'art à Chantonnay

31 mars – 2 avril

3 jours pour venir découvrir ou porter un nouveau regard sur le mobilier et ce qui l'entoure par le biais de 2 artisans d'art à Chantonnay.

L’atelier « Beauté intérieure », tapisserie d’ameublement, et l’atelier « L’âme du meuble », restauration de mobilier, vous ouvre leurs portes pour découvrir leurs univers et leurs savoir-faire. Pour fêter ces JEMA, une exposition éphémère et un spectacle « L’Air de Rien » de la société Hipo Tamtam vous sont offerts par ces deux artisans le samedi 1er avril de 11h à 13h. L’âme du meuble 24 rue de Lorraine 85110 Chantonnay Chantonnay 85110 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0688693522 0251988591 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tapissière restaurateur de meuble Commode de style Louis XVI en marqueterie après restauration

