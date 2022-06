« L’âme des peuples » Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: 26460

Bourdeaux

« L’âme des peuples » Bourdeaux, 10 août 2022, Bourdeaux. « L’âme des peuples » église paroissiale Notre Dame de l’Assomption église Notre Dame de l’Assomption Bourdeaux

2022-08-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-10 23:00:00 23:00:00 église paroissiale Notre Dame de l’Assomption église Notre Dame de l’Assomption

Bourdeaux 26460 EUR un concert accordéon- violon parcourant les âges et les peuples église paroissiale Notre Dame de l’Assomption église Notre Dame de l’Assomption Bourdeaux

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26460, Bourdeaux Autres Lieu Bourdeaux Adresse église paroissiale Notre Dame de l'Assomption église Notre Dame de l'Assomption Ville Bourdeaux lieuville église paroissiale Notre Dame de l'Assomption église Notre Dame de l'Assomption Bourdeaux Departement 26460

Bourdeaux Bourdeaux 26460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

« L’âme des peuples » Bourdeaux 2022-08-10 was last modified: by « L’âme des peuples » Bourdeaux Bourdeaux 10 août 2022 26460 Bourdeaux

Bourdeaux 26460