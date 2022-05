Lame – Concert Plouha, 3 juin 2022, Plouha.

Pour son ouverture, le nouveau café culturel Le Barbe (ancien Café des Sports) organise 2 soirs de concerts !

Pour la 2e soirée, ce sera le groupe nantais Lame, qui vient de sortir un EP.

En quatre petites années, et malgré la pandémie, le groupe nantais s’est taillé un style, une identité, dans l’esprit rock des années 2000, celui des Strokes ou d’Arctic Monkeys pour ne citer qu’eux. Lame ce sont juste 4 types qui font de la musique ensemble avec de vrais instruments : Etienne Sauvage à la composition, au chant et à la guitare, Bertrand Gavroy à la basse, Nicolas Wendling à la batterie et David Pecheloche à la guitare lead. Ça ressemble à de l’indie rock mélodique, teinté de brit pop. Tout ça avec une légère odeur de transpiration.

lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38 http://linkr.bio/lame

