L’Âme à la bouche – Collectif DDS Theâtre Traversière, 14 juin 2023, Paris.

Le mercredi 14 juin 2023

de 18h30 à 19h30

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Tarification « Apéro-spectacle ».

Entrée : 10 € • Boissons : 4 € • Tapas : 6 €

Un chouette apéro-spectacle avec un trio qui fait la part belle au chant féminin : celui qui séduit et menace, berce et console, celui qui doute et laisse enfin éclater sa joie.

Laetitia Hipp, Odja Llorca et Fany Mary proposent une réjouissante évocation du Féminin par l’intime à travers la variété de leurs chants. Elles confrontent la suavité des Andrew Sisters et les polyphonies africaines énergisantes, le punk frontal et la beauté du chant de deuil ukrainien, les berceuses russes et les chants turcs ; les styles musicaux se mêlant aux textes poétiques ou triviaux et la gravité se joignant à la clownerie. Des dompteuses d’harmonies, des jongleuses de sons, des tisseuses de vibrations ; de bien drôles de sisters ! Un aperçu du gynécée par le biais de la musique qui habille (polyphonie), dénude (a cappella) et surtout crée du lien. Formidable concert !

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

© Antoine Dubois L’Âme à la bouche – Collectif DDS