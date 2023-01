La planète fond, vive les glaçons ! MJC Espace Hélios Lambres-lez-Douai Catégories d’Évènement: Lambres-lez-Douai

Tragi-comédie contemporaine et burlesque.Cette pièce a reçu le 2e prix du festival Festhéa Hauts de France 2022 « La planète fond, vive les glaçons ! (et autres digressions anxiogènes et dérisoires) » de Cathy Turek par le collectif Katarsis

Quand deux déesses se retrouvent par hasard sur une scène de théâtre, quel regard posent t’elles sur notre monde ? Une pièce remue-méninges grinçante. Ça crisse, ça crashe, ça dézingue, et ça déjante.

Durée : 1h10

Avec : Jacqueline Marques, Cathy Turek, Hélène Krajewski

Mise en scène : Françoise Gaillet MJC Espace Hélios 43 rue du maréchal leclerc 59552 Lambres lez douai 59552 Lambres-lez-Douai Nord vendredi 10 février – 20h00 à 21h15

Détails Heure : 20:00 - 21:15 Catégories d’Évènement: Lambres-lez-Douai, Nord Autres Lieu MJC Espace Hélios Adresse 43 rue du maréchal leclerc 59552 Lambres lez douai Ville Lambres-lez-Douai Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville MJC Espace Hélios Lambres-lez-Douai Departement Nord

