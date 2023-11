Marché d’hiver Lamblore, 9 décembre 2023, Lamblore.

Lamblore,Eure-et-Loir

Un marché d’hiver sera organisé par la mairie où vous rencontrerez producteurs et artisans locaux. Restauration sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A winter market will be organized by the town hall, where you can meet local producers and craftspeople. Catering on site.

El ayuntamiento organizará un mercado de invierno en el que podrá conocer a los productores y artesanos locales. Restauración in situ.

Ein Wintermarkt wird von der Stadtverwaltung organisiert, wo Sie auf lokale Produzenten und Handwerker treffen werden. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-01 par OT DU PERCHE