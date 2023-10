Ma journée avec les animaux Lamblore, 25 octobre 2023, Lamblore.

Lamblore,Eure-et-Loir

Un après-midi ludique en présence de petits animaux où vous découvrirez leur milieu. Un atelier de prévention avec les chiens vous sera proposé. Espace Game et goûter pour cet après-midi d’échanges et de câlins avec les petits chiens. Places limitées..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A fun afternoon with small animals, where you can discover their environment. A prevention workshop with the dogs will be offered. Game area and snack for this afternoon of cuddles and exchanges with small dogs. Places are limited.

Una tarde divertida con pequeños animales, en la que podrá descubrir su entorno. Se ofrecerá un taller de prevención con los perros. Zona de juegos y merienda para esta tarde de compartir y mimos con pequeños perros. Plazas limitadas.

Ein spielerischer Nachmittag in Anwesenheit von Kleintieren, bei dem Sie deren Lebensraum kennen lernen. Ein Präventionsworkshop mit den Hunden wird Ihnen angeboten. Spielbereich und Snacks für diesen Nachmittag des Austauschs und Kuschelns mit den kleinen Hunden. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT DU PERCHE