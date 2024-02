L’ambition d’être tendre Place du Foirail Dol-de-Bretagne, jeudi 14 mars 2024.

Cie La Parenthèse Christophe Garcia I Danse / Musique I 50mn

L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée. Cette création musique et danse est née de la rencontre entre le chorégraphe Christophe Garcia et le musicien Benjamin Melia. Très vite rejoints par Guillaume Rigaud, musicien compositeur, ils se réunissent autour d’une envie commune de confronter leurs univers artistiques. Nourri d’un univers musical évoquant l’imaginaire des danses archaïques, à base de cornemuses, fifres, galoubets et sons électroniques, Christophe Garcia s’est alors plongé dans un travail sans concession, axé sur le corps et le mouvement dans ce qu’ils ont de plus organique, fin ou parfois brutal. Il en ressort une chorégraphie enivrante. Comme un rituel explosif, alliant la musique et la danse.

Bord de scène conversation avec Christophe Garcia

A l’issue de la représentation. Pour les spectatrices et spectateurs qui le souhaitent, l’association La Cause freudienne Val-de-Loire Bretagne animera une conversation avec Christophe Garcia, chorégraphe de la Compagnie La Parenthèse, autour de son propre parcours, ses créations, son regard sur la danse …. Durée 1h

Billetterie disponible au Bureau d’Information de Dol-de-Bretagne .

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne odyssee@dol.bzh

