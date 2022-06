Lambesc voyage dans le temps Lambesc, 28 août 2022, Lambesc.

Lambesc voyage dans le temps

Boulodrome Place Chateauvilain Lambesc

2022-08-28 10:00:00 – 2022-08-28 19:00:00

Place Chateauvilain Boulodrome

Lambesc

Bouches-du-Rhône

Côté marché à l’ancienne, les producteurs locaux seront au rendez-vous et les artisans présenteront leur savoir-faire au travers de démonstrations.

Les enfants, parents et grands-parents seront également acteurs de la fête en participant aux jeux interfamilles et au concours de sablé.

Pour un moment de convivialité, un espace de restauration et de pique-nique accueillera les gourmands.

Lambesc vous invite à un « Voyage dans le temps », une immersion dans nos campagnes de la fin du XIXe siècle : Retrouvez les jeux d’antan de nos fêtes de village, métiers anciens, scènes de la vie d’autrefois, l’univers de la ferme et de l’école en 1900.

tourisme@lambesc.fr +33 4 42 17 00 62 https://www.lambesc.fr/ma-ville/decouvrez-lambesc/bureau-municipal-de-tourisme/

Place Chateauvilain Boulodrome Lambesc

