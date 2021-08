Lambesc Médiathèque de Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Lambesc raconté aux enfants Médiathèque de Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Médiathèque de Lambesc, le vendredi 17 septembre à 18:00

Après un survol de l’histoire de Lambesc, des fouilles et des différentes découvertes, les enfants découvriront la vie du village à l’époque de leurs grands-parents. Temps fort : la présentation de fiches, de photos et de différents objets de la vie quotidienne qui amèneront les enfants à échanger sur la mémoire des Lambescains.

Réservation à partir du 3 septembre 2021

Lors de cette conférence jeune public animée par l’association des Amis du Vieux Lambesc, les enfants auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de Lambesc et de son patrimoine. Médiathèque de Lambesc 6 avenue de la Résistance Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00

