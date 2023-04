Ouverture de la Saison culturelle : Music, Dance & Cinema Espace Sévigné, 9 septembre 2023, Lambesc.

Quand les plus célèbres musiques de cinéma viennent rejoindre la danse dans un spectacle bouleversant..

2023-09-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-09 . EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



When the most famous film music joins the dance in a moving show.

Cuando la música más famosa del cine se une al baile en un espectáculo conmovedor.

Wenn sich die berühmteste Filmmusik in einer aufwühlenden Show mit dem Tanz verbindet.

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc