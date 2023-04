Forum des Associations 1 Avenue Léo Lagrange, 9 septembre 2023, Lambesc.

Venez découvrir le tissu associatif lambescain : plus de 80 stands vous attendent !.

2023-09-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-09 17:00:00. .

1 Avenue Léo Lagrange COSEC – Complexe sportif municipal

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the Lambescain associative fabric: more than 80 stands await you!

Venga a descubrir el tejido asociativo de Lambescain: ¡le esperan más de 80 stands!

Entdecken Sie das Vereinswesen von Lambescain: Mehr als 80 Stände warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-04-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc