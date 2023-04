Festi’Folk Place Jean-Jaurès, 11 août 2023, Lambesc.

Le Festi’folk de Lambesc revient en 2023 !

Tous les éléments chers à l’esprit du festival seront bien là : de la musique folk, de la danse et des soirées festives et conviviales..

2023-08-11 à 16:30:00 ; fin : 2023-08-13 23:59:00. .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Festi’folk de Lambesc is back in 2023!

All the elements dear to the spirit of the festival will be there: folk music, dance and festive and convivial evenings.

El Festi’folk de Lambesc vuelve en 2023

No faltarán todos los elementos queridos por el espíritu del festival: música folk, danza y veladas festivas y de convivencia.

Das Festi’folk de Lambesc kehrt 2023 zurück!

Alle Elemente, die dem Geist des Festivals lieb und teuer sind, werden wieder vorhanden sein: Folkmusik, Tanz und festliche, gesellige Abende.

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc