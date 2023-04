Dégustations autour de la framboise et de la mûre 480 Chemin De Cabrières Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Dégustations autour de la framboise et de la mûre 480 Chemin De Cabrières, 9 août 2023, Lambesc. Cet été, la Ferme de Cabrières vous propose des dégustations thématiques autour des fruits de sa production !.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This summer, the Ferme de Cabrières offers thematic tastings around the fruits of its production! Este verano, la Ferme de Cabrières ofrece degustaciones temáticas basadas en los frutos de su producción Diesen Sommer bietet Ihnen die Ferme de Cabrières thematische Verkostungen rund um die Früchte ihrer Produktion an! Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu 480 Chemin De Cabrières Adresse 480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 480 Chemin De Cabrières Lambesc

480 Chemin De Cabrières Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Dégustations autour de la framboise et de la mûre 480 Chemin De Cabrières 2023-08-09 was last modified: by Dégustations autour de la framboise et de la mûre 480 Chemin De Cabrières 480 Chemin De Cabrières 9 août 2023 480 Chemin De Cabrières Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône