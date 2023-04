Festine des cigales Place des Etats-généraux, 29 juillet 2023, Lambesc.

La Festine des Cigales, ce sont des stands de restauration, de la musique et beaucoup de convivialité au cœur de l’été !.

2023-07-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

Place des Etats-généraux place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Festine des Cigales, it’s food stands, music and a lot of conviviality in the heart of summer!

La Festine des Cigales, ¡puestos de comida, música y mucha convivencia en pleno verano!

La Festine des Cigales, das sind Essensstände, Musik und viel Geselligkeit im Herzen des Sommers!

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc