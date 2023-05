Fête de la Mûre à la Ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières, 26 juillet 2023, Lambesc.

La Ferme de Cabrières vous convie la Fête de la Mûre !.

2023-07-26 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Farm of Cabrières invites you to the Blackberry Festival!

La Ferme de Cabrières le invita a la Fiesta de la Zarzamora

Der Bauernhof von Cabrières lädt Sie zum Brombeerfest ein!

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc