Panorama depuis le sommet de la chaîne des Côtes 2 Avenue de la Résistance, 17 juillet 2023, Lambesc.

Entre amis ou en famille, prenez le temps de regarder le panorama du haut de la chaîne des Côtes. Michel vous accompagnera dans ce moment privilégié d’observation du paysage pour en déceler toutes les richesses..

2023-07-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-17 19:30:00. .

2 Avenue de la Résistance Maison du Tourisme de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With friends or family, take the time to look at the panorama from the top of the Côtes range. Michel will accompany you in this privileged moment of observation of the landscape to detect all the richness of it.

Con amigos o en familia, tómese el tiempo de contemplar el panorama desde lo alto de la cordillera de Côtes. Michel le acompañará en este momento privilegiado de observación del paisaje para detectar toda su riqueza.

Nehmen Sie sich mit Freunden oder der Familie die Zeit, das Panorama von der Bergkette der Côtes aus zu betrachten. Michel wird Sie bei diesem besonderen Moment der Landschaftsbeobachtung begleiten, um alle Reichtümer der Landschaft zu entdecken.

