Visite de la chapelle St-Michel Avenue de la Résistance, 13 juillet 2023, Lambesc.

La chapelle St-Michel, construite au XIème siècle après dix siècles d’histoire, offre aujourd’hui à ses visiteurs le plaisir de sa récente restauration, de ses décors peints, gypseries, stalles et autel..

2023-07-13 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-13 18:00:00. .

Avenue de la Résistance Entrée du Cimetière

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The St-Michel chapel, built in the 11th century after ten centuries of history, offers today to its visitors the pleasure of its recent restoration, of its painted decorations, gypseries, stalls and altar.

La capilla de San Miguel, construida en el siglo XI tras diez siglos de historia, ofrece hoy a sus visitantes el placer de su reciente restauración, sus decoraciones pintadas, sus yeserías, su sillería y su altar.

Die Kapelle St-Michel, die nach einer zehnhundertjährigen Geschichte im 11. Jahrhundert erbaut wurde, bietet ihren Besuchern heute das Vergnügen ihrer jüngsten Restaurierung, ihrer gemalten Verzierungen, Gypserien, Chorgestühl und Altar.

