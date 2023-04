Dégustations à l’aveugle à la Ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières, 12 juillet 2023, Lambesc.

Cet été, la Ferme de Cabrières vous a concocté des dégustations de sorbets, sirops et confitures à l’aveugle… saurez-vous en reconnaître les fruits ?! Miam !. Familles

2023-07-12 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-12 . .

480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This summer, the Farm of Cabrières concocted for you tastings of sorbets, syrups and jams blind … will you recognize the fruits? Yummy!

Este verano, la Ferme de Cabrières ha preparado catas a ciegas de sorbetes, siropes y mermeladas… ¿serás capaz de reconocer las frutas? ¡Qué rico!

Diesen Sommer hat die Ferme de Cabrières für Sie Blindverkostungen von Sorbets, Sirupen und Konfitüren zusammengestellt… Können Sie die Früchte erkennen?! Lecker!

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc