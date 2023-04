Balade gourmande à vélo : vin et fromage Cave du Vignoble du Roy René Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Balade gourmande à vélo : vin et fromage Cave du Vignoble du Roy René, 12 juillet 2023, Lambesc. Cette balade à vélo est le prétexte pour découvrir les produits du terroir de Lambesc..

Cave du Vignoble du Roy René Route Nationale 7

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This bike ride is the pretext to discover the local products of Lambesc. Este paseo en bicicleta es un pretexto para descubrir los productos locales de Lambesc. Diese Fahrradtour ist ein Vorwand, um die regionalen Produkte von Lambesc zu entdecken. Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

