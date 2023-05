Visite au cœur du moulin de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange, 8 juillet 2023, Lambesc.

Découvrez le Moulin de Bertoire, un moulin à vent du début du XIXème siècle entièrement rénové, selon les techniques de l’époque et par des bénévoles en 2013 !.

2023-07-08 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-26 10:00:00. .

6 avenue Léo Lagrange Moulin à vent de Bertoire

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Bertoire Mill, a windmill from the beginning of the 19th century completely renovated, according to the techniques of the time and by volunteers in 2013!

Descubra el Moulin de Bertoire, un molino de viento de principios del siglo XIX que fue completamente renovado con las técnicas de la época y por voluntarios en 2013

Entdecken Sie die Moulin de Bertoire, eine Windmühle aus dem frühen 19. Jahrhundert, die nach den Techniken der damaligen Zeit und von Freiwilligen im Jahr 2013 vollständig renoviert wurde!

