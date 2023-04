Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 2 Avenue de la Résistance, 6 juillet 2023, Lambesc.

Après vous avoir présenté l’histoire et les étapes de construction de l’église, Jacques vous invite à découvrir ce monument emblématique de Lambesc au travers de sa décoration intérieure et sa symbolique..

2023-07-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-06 18:00:00. .

2 Avenue de la Résistance Maison du Tourisme de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After having presented the history and the stages of construction of the church, Jacques invites you to discover this emblematic monument of Lambesc through its interior decoration and its symbolism.

Tras presentar la historia y las etapas de construcción de la iglesia, Jacques le invita a descubrir este monumento emblemático de Lambesc a través de su decoración interior y su simbolismo.

Nachdem er Ihnen die Geschichte und die Bauetappen der Kirche vorgestellt hat, lädt Jacques Sie dazu ein, dieses symbolträchtige Bauwerk von Lambesc anhand seiner Innendekoration und seiner Symbolik zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-21