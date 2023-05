Balade des sens dans la framboiseraie bio 480 Chemin De Cabrières, 5 juillet 2023, Lambesc.

Tout l’été, Marjorie et Adrien vous emmènent dans une balade des sens autour de la biodiversité dans leur framboiseraie bio !. Familles

2023-07-05 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-30 . EUR.

480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All summer long, Marjorie and Adrien will take you on a sensory journey around biodiversity in their organic raspberry grove!

Durante todo el verano, Marjorie y Adrien le llevarán a un viaje sensorial en torno a la biodiversidad en su huerto de frambuesas ecológicas

Den ganzen Sommer über nehmen Marjorie und Adrien Sie in ihrem Bio-Himbeerhain auf einen Spaziergang der Sinne rund um die Artenvielfalt mit!

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc