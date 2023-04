Visite découverte du Musée du Vieux Lambesc 2 rue du Jas, 1 juillet 2023, Lambesc.

Durant cette visite, vous découvrirez la vie de nos aïeux lambescains au travers de différentes saynètes reconstituant la vie d’autrefois et autres objets de leur quotidien..

2023-07-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-26 11:30:00. .

2 rue du Jas Musée du Vieux Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During this visit, you will discover the life of our ancestors in Lambescain through different sketches reconstituting the life of the past and other objects of their daily life.

Durante esta visita, descubrirá la vida de nuestros antepasados en Lambescain a través de diferentes bocetos que reconstituyen la vida de antaño y otros objetos de su vida cotidiana.

Während dieses Besuchs entdecken Sie das Leben unserer lambescanischen Vorfahren anhand verschiedener Szenen, die das Leben von früher nachstellen, und anderer Gegenstände aus ihrem Alltag.

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc