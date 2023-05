Exposition « Mutations » par l’association PERSPECTIVES 3 Avenue De Verdun, 1 juillet 2023, Lambesc.

L’association d’artistes PERSPECTIVES présente son exposition « Mutations » dans le cadre privilégié de l’Espace Saint-Jacques de Lambesc..

2023-07-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-15 20:00:00. .

3 Avenue De Verdun Espace Saint-Jacques

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The artists’ association PERSPECTIVES presents its exhibition « Mutations » in the privileged setting of the Espace Saint-Jacques in Lambesc.

La asociación de artistas PERSPECTIVES presenta su exposición « Mutaciones » en el marco privilegiado del Espace Saint-Jacques de Lambesc.

Die Künstlervereinigung PERSPECTIVES präsentiert ihre Ausstellung « Mutations » im privilegierten Rahmen des Espace Saint-Jacques in Lambesc.

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc