Apéros’Mix Domaine des Oullières, 22 juin 2023, Lambesc.

Le concept est simple, du bon vin à déguster accompagné de planches ou de bons plats cuisinés, le tout dans une ambiance conviviale et festive..

2023-06-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-24 23:00:00. .

Domaine des Oullières Les treilles de Cézanne

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The concept is simple, good wine to be tasted with boards or good cooked dishes, all in a friendly and festive atmosphere.

El concepto es sencillo, buen vino para degustar con tablas o buenos platos cocinados, todo ello en un ambiente agradable y festivo.

Das Konzept ist einfach: Guter Wein zum Probieren, dazu Brettchen oder gute gekochte Gerichte, und das alles in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-04-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc