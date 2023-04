Les Vice Versa : « Un jour, Broadway… IMAGINE Espace Sévigné, 6 mai 2023, Lambesc.

« Imagine » est une ode à la part de rêve qui sommeille en nous.

Un show débordant d’énergie et plein de surprises où l’humour se mêle à la danse, aux bruitages, et à la poésie….

2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 21:50:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Imagine » is an ode to the dream that lies within us.

A show full of energy and surprises where humor is mixed with dance, sound effects and poetry…

« Imagine » es una oda al sueño que llevamos dentro.

Un espectáculo rebosante de energía y lleno de sorpresas donde el humor se mezcla con la danza, los efectos sonoros y la poesía…

« Imagine » ist eine Ode an den Teil des Traums, der in uns schlummert.

Eine vor Energie strotzende Show voller Überraschungen, in der sich Humor mit Tanz, Geräuschen und Poesie vermischt…

Mise à jour le 2023-04-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc