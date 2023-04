Soirée spéciale Flamenco contemporain Espace Sévigné, 22 avril 2023, Lambesc.

Le flamenco est une expression artistique populaire articulée autour de trois pôles : le chant, la danse et la guitare.

Sur ce programme, c’est la danse « flamenca » qui est mise à l’honneur dans une dimension contemporaine..

2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Flamenco is a popular artistic expression articulated around three poles: song, dance and guitar.

In this program, it is the « flamenco » dance that is honored in a contemporary dimension.

El flamenco es una expresión artística popular basada en tres elementos: cante, baile y guitarra.

En este programa, es el baile « flamenco » el que se honra en una dimensión contemporánea.

Flamenco ist ein populärer künstlerischer Ausdruck, der sich um drei Pole dreht: Gesang, Tanz und Gitarre.

In diesem Programm wird der Flamencotanz in einer zeitgenössischen Dimension geehrt.

Mise à jour le 2023-03-04 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc