Ciné seniors – Chasse gardée Place des Etats Généraux Lambesc, mardi 20 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Séniors Chasse gardée, une comédie de Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis !



Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur seniors@lambesc.fr



