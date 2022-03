Lambersart : Promenade verte et bleue Colysée de Lambersart Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Colysée de Lambersart, le dimanche 5 juin à 10:00

Labellisée 4 fleurs, Lambersart possède un patrimoine arboré remarquable avec ses avenues centenaires. Cette balade à vélo vous mènera des berges de la Deûle aux jardins du Colysée en passant par les parcs Saint-Pierre, Borloo et des Charmettes. **Informations pratiques :** – Dimanche 5 juin à 10h – RV : point de départ donné au moment de la réservation – 3€/personne, paiement sur place en espèces (prévoir l’appoint) ou par chèque Information et réservation à [[patrimoine@ville-lambersart.fr](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr)](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr) ou au +33 (0)3 20 08 44 44 en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h). – [www.lambersart.fr](http://www.lambersart.fr)

