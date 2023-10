Promenade commentée « Au nord de Lambersart, entre ville et campagne » à vélo Lambersart Lomme Catégories d’Évènement: Lomme

Nord Promenade commentée « Au nord de Lambersart, entre ville et campagne » à vélo Lambersart Lomme, 15 octobre 2023, Lomme. Promenade commentée « Au nord de Lambersart, entre ville et campagne » à vélo Dimanche 15 octobre, 10h00 Lambersart 3€ sur inscription (jauge de 20 personnes, 5 personnes maximum par foyer, + de 10 ans sur vélo) Découvrons la Cité jardin Familiale, le Mont Garin, le Pacot-Vandracq rénové, le parc de la Cessoie et la campagne des Muchaux. Chemins de fer, briqueterie, biscuiterie, fermes et bunker au programme. Lambersart Pont Supérieur Lomme 59160 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] https://www.lambersart.fr/billetterie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00 Ville de Lambersart Détails Catégories d’Évènement: Lomme, Nord Autres Lieu Lambersart Adresse Pont Supérieur Ville Lomme Departement Nord Lieu Ville Lambersart Lomme latitude longitude 50.644381;3.013889

Lambersart Lomme Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lomme/