Il s’agit de l’artère principale de Lambersart, celle qui créa la ville en 1890. C’est une véritable vitrine architecturale avec ses grandes villas-châteaux éclectiques et Art Déco, dont trois sont inscrites aux Monuments Historiques. **Informations pratiques :** – Samedi 17 septembre à 15h et à 18h – RV : point de départ donné au moment de la réservation – Gratuit (Journées Européennes du Patrimoine) – Information et réservation à [[patrimoine@ville-lambersart.fr](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr)](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr) ou au +33 (0)3 20 08 44 44 en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h). Promenade à pied – Samedi 17 septembre à 15h et à 18h Colysée de Lambersart 199-201 Avenue Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart Nord

