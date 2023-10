Promenade commentée « Canteleu, un riche passé industriel et ouvrier » à pied Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Promenade commentée « Canteleu, un riche passé industriel et ouvrier » à pied Lambersart Lambersart, 15 octobre 2023, Lambersart. Promenade commentée « Canteleu, un riche passé industriel et ouvrier » à pied Dimanche 15 octobre, 15h00 Lambersart 3€ sur inscription (jauge de 25 personnes, 5 maxi par foyer) L’industrie textile s’installe sur les prairies de Canteleu dès 1860 le long de la route d’Armentières. Vous verrez les courées, écoles, anciens commerces et blanchisseries près du clocher St-Sépulcre de 1900. Lambersart place du Nouveau Canteleu Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] https://www.lambersart.fr/billetterie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

