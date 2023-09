Lambersart : au nord de Lambersart, entre ville et campagne Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Lambersart : au nord de Lambersart, entre ville et campagne Lambersart Lambersart, 15 octobre 2023, Lambersart. Lambersart : au nord de Lambersart, entre ville et campagne Dimanche 15 octobre, 10h00 Lambersart 3€/personne, sur inscription Cette visite à vélo vous mènera de la Cité-Familiale au Mont Garin, en passant par le Pacot-Vandracq rénové, le parc de la Cessoie et la campagne des Muchaux. Les Chemins de fer, la briqueterie, ainsi que la biscuiterie sont au programme. *Informations pratiques :

*– Dimanche 15 octobre à 10h

– RV donné au moment de l’inscription

– 3€/personne, paiement sur place en espèces (prévoir l’appoint) ou par chèque

Information et réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr ou en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h)

– www.lambersart.fr Lambersart Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 08 44 44 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-lambersart.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 00 60 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr »}, {« link »: « http://www.lambersart.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00 visite guidée patrimoine Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Lambersart Adresse Lambersart Ville Lambersart Departement Nord Lieu Ville Lambersart Lambersart latitude longitude 50.647792;3.022364

Lambersart Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/