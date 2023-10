Promenade commentée « Avenue de l’Amiral Courbet & Place du Docteur Martin » à pied Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Promenade commentée « Avenue de l’Amiral Courbet & Place du Docteur Martin » à pied Lambersart Lambersart, 14 octobre 2023, Lambersart. Promenade commentée « Avenue de l’Amiral Courbet & Place du Docteur Martin » à pied Samedi 14 octobre, 15h00 Lambersart 3€ sur inscription (jauge de 25 personnes, inscription limitée à 5 personnes par foyer) Des grandes villas-châteaux au style néo-Renaissance flamande, en face d’élégantes maisons de ville Art Nouveau et Art Déco côtoient un square à l’anglaise et une courée : un concentré d’architectures. Lambersart place du docteur Martin Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] https://www.lambersart.fr/billetterie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

