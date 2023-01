Lambersart : avenue de l’Amiral Courbet et place du Docteur Martin Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord

3€/personne, sur inscription

Visite guidée pédestre – Samedi 7 octobre de 15h à 17h.

Des grandes villas-châteaux de la néo-renaissance flamande aux élégantes maisons de ville Art Nouveau et Art déco en passant par un square à l'anglaise : un véritable concentré d'architecture de 1888 à 1935 !

*– Samedi 7 octobre de 15h à 17h

– RV donné au moment de l’inscription

– 3€/personne, paiement sur place en espèces (prévoir l’appoint) ou par chèque

Information et réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr ou en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h)

– www.lambersart.fr

