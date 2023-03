Balade naturaliste : les plongeurs à plumes Lambersart, 23 juillet 2023, Lambersart.

Balade naturaliste : les plongeurs à plumes Dimanche 23 juillet, 10h00 Lambersart Gratuit

La Deûle, cette rivière parfois oubliée de part sa canalisation, accueille aujourd’hui de nombreux oiseaux tels que le Grand Cormoran, canards et grèbes. Ces oiseaux peuvent apparaîtrent furtivement sur l’eau et disparaître à nouveau. Au cours de cette balade naturaliste, le public pourra observer ces oiseaux à l’aide de jumelles et d’une longue-vue. L’animateur leur en apprendra plus sur les différentes espèces, leurs comportements et régimes alimentaires. Ainsi que sur l’histoire de la Deûle, ce qui a pou faire fuir les oiseaux d’eaux et les fait revenir.

Balade animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Nord.

Heure de rendez-vous : 10h

Durée: 2h

Lieu : le long des berges de la Basse Deûle : parking du Colysée, 203 avenue du Colysée 59130 Lambersart

N° de tél pour les renseignements : 07 66 42 60 43

N° de tél pour les renseignements : 07 66 42 60 43

oiseaux eau

Garcia Marlène