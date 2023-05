Promenades Art déco à Lambersart Lambersart, 14 mai 2023, Lambersart.

Promenades Art déco à Lambersart Dimanche 14 mai, 15h00 Lambersart Réservation obligatoire : https://www.lambersart.fr/billetterie

Le style Art déco régional des années 1920-1950 à Lambersart vous mènera dans les différents quartiers de la ville. Vous découvrirez des villas, des maisons de ville et des immeubles aux briquettes de parement, agrémentés de vitraux et ferronneries magnifiques.

Renseignements sur la promenade et son contenu : patrimoine@ville-lambersart.fr

Lambersart Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 08 44 44 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-lambersart.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 00 60 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

Art déco visite guidée

Ville de Lambersart