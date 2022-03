Lambersart : champ de Courses et avenue du Maréchal Leclerc Colysée de Lambersart Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Du quartier des années 1950 sur l’ancien hippodrome lillois, via l’ex-hôpital de la Roseraie et la cité mutualiste issue de la loi Loucheur, découvrez les façades Art déco ou pittoresques ainsi que les slams gravés au sol de l’avenue Leclerc. Un passage par l’église ND Fatima est également prévu. **Informations pratiques :** – Samedi 4 juin à 15h – RV : point de départ donné au moment de la réservation – 3€/personne, paiement sur place en espèces (prévoir l’appoint) ou par chèque – Information et réservation à [[patrimoine@ville-lambersart.fr](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr)](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr) ou au +33 (0)3 20 08 44 44 en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h) – [www.lambersart.fr](http://www.lambersart.fr)

