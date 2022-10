Atelier de la Technopole « L’entreprise libérée, chiche ? » Lamballe Terre et Mer Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier de la Technopole « L’entreprise libérée, chiche ? » Lamballe Terre et Mer, 8 novembre 2022, Lamballe-Armor. Atelier de la Technopole « L’entreprise libérée, chiche ? » Mardi 8 novembre, 18h00 Lamballe Terre et Mer

Rendez-vous le mardi 8 novembre, de 18h00 à 20h00 à Lamballe Terre et Mer (Salle du Conseil, 41 rue Saint-Martin, 22404 Lamballe-Armor) Lamballe Terre et Mer 41 rue Saint-Martin, 22404 Lamballe-Armor Lamballe Lamballe-Armor 22404 Côtes-d’Armor Bretagne Thème : « L’entreprise libérée, chiche ?!

La confiance, meilleur outil de rentabilité » L’intervenant :

Jean-François ZOBRIST, directeur de la Fonderie « FAVI » a développé toute une méthodologie remarquable sur le management et la qualité, particulièrement efficace puisqu’elle a permis à l’entreprise de devenir leader sur son marché en dépit de circonstances difficiles. Cette méthodologie de management par la qualité constitue par elle-même une quasi-encyclopédie du management et de la qualité, écrite avec une vision d’efficacité opérationnelle et de rentabilité. – Inscrivez-vous gratuitement avant 8 novembre pour partager un bon moment tout en échangeant, en apprenant, en vous inspirant ! Un événement organisé par INNOZH Technopole, en partenariat avec Lamballe Terre et Mer, avec le soutien de la French Tech Saint-Brieuc Bay.

