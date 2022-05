CHOUCROUTE ET PAPILLON Salle Éole Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

CHOUCROUTE ET PAPILLON Salle Éole, 14 mars 2020 14:00, Lamballe-Armor. 14 et 15 mars 2020 Sur place Entrée libre, participation au chapeau contact@choucrouteetpapillon.fr Choucroute et Papillon ! 7ème édition Sous ce curieux nom se cache un week-end de lectures insolites qui se déroule chaque année à Morieux. Laissez-vous surprendre ! Choucroute et Papillon ! 7ème édition Sous ce curieux nom se cache un week-end de lectures insolites qui se déroule chaque année à Morieux. Laissez-vous surprendre ! Les lectures insolites à consommer sans modération Auteurs, poètes, comédiens vous livrent leurs textes ou des textes qui les ont marqués et qu’ils veulent vous faire découvrir. Cette année nous ouvron sune nouvelle salle pour mieux partager ces lectures ! Au progamme du samedi : > Guidée par Camille Kerdellant et pour la première fois à Choucroute et Papillon une lecture chorale , des textes partagés, des voix qui se rencontrent … > Julien d’Abrigeon : poète né en 1973 à Aubenas (07) et élevé en plein air. Peu sportif, il pratique pourtant la poésie-action, la poésie sonore, la poésie visuelle, l’e-criture poétique et autres arts du combat de la langue ; > Pianocéan : un piano, un bateau, un voyage …. Un livre écrit au fil de l’eau sur les doutes, les rencontres, les galères, la peur, les petits et grands bonheurs… Un concert lecture à deux voix ; > Gaëlle Rauche : ses vers interpellent, questionnent, la mémoire, la société, l’époque, ses textes disent les femmes, les hommes, l’humain. En nous. Elle slame.Pour toutes. Pour tous. > Rozenn Fourner : elle nous proposera des petites lectures piochées dans de grands textes, dans un petit lieu pour un grand moment Au programme du dimanche > Fannytastic et Nicolas Bonneau :c’est dans une écriture entre fiction et réel, enquête et collectage, petite et grande Histoire qu’ils vous convient à plonger dans leur univers. Une spéciale pour Choucroute et Papillon. > Pianocéan : un piano, un bateau, un voyage …. Un livre écrit au fil de l’eau sur les doutes, les rencontres, les galères, la peur, les petits et grands bonheurs… Un concert lecture à deux voix ; > Denis Flageul et Gilles Riot : que serait Choucroute et Papillon sans ces deux là qui accompagnent l’aventure depuis le début ? > Des textes et impros à découvrir et à apprécier sans modération. Les animations en tout genre (et surtout un peu décalées) Entre l’atelier des bricolecteurs, la cagna des gafforaphes, la machine à poêmes, et d’autres surprises timbréees, découvrez les faces cachées de la lecture dans une ambiance résolument festive ! Salle Éole MORIEUX, 22400 Lamballe-Armor 22400 Lamballe-Armor Morieux Côtes-d’Armor samedi 14 mars 2020 – 14h00 à 19h00

dimanche 15 mars 2020 – 12h30 à 18h00

