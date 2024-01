Les racontines – 0 à 3 ans Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor, jeudi 11 avril 2024.

Les racontines – 0 à 3 ans Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:30:00

fin : 2024-04-11 11:00:00

Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne bibliotheque@lamballe-armor.bzh



