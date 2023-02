LAMB OF GOD X KREATOR L’OLYMPIA PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LAMB OF GOD X KREATOR L'OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 18:30 (2023-02-27 au ). Tarif : 40.0 à 56.5 euros. LIVE NATION PRESENTE (L. 2-1058290) ce concert Le show de LAMB OF GOD x KREATOR est de nouveau reporté, nouvelle date : Lundi 27 février 2023 à 18h30Les billets du Vendredi 17 Avril 2020, du Lundi 20 Décembre 2021 et du Mardi 20 Décembre 2022 restent valables pour cette nouvelle date.Date limite de remboursement : 31/01/2023Lamb of God et Kreator annoncent la date française de leur tournée européenne : State Of Unrest Tour !Ils seront accompagnés par Power Trip lors de leur concert à l'Olympia le vendredi 17 avril 2020.Accès PMR : 0 892 68 33 68 L'OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

Les billets du Vendredi 17 Avril 2020, du Lundi 20 Décembre 2021 et du Mardi 20 Décembre 2022 restent valables pour cette nouvelle date.

Date limite de remboursement : 31/01/2023 Lamb of God et Kreator annoncent la date française de leur tournée européenne : State Of Unrest Tour ! Ils seront accompagnés par Power Trip lors de leur concert à l’Olympia le vendredi 17 avril 2020. Accès PMR : 0 892 68 33 68 .40.0 EUR40.0. Votre billet est ici

