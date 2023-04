Enquête familiale « Mais qui a volé le vitrail? » Lamazière-BasseLamazière-Basse Catégories d’Évènement: Corrèze

Rendez-vous à 15h devant la mairie

En famille à partir de 6 ans, gratuit sur réservation Le Pays d’Art et d’Histoire vous invite à une enquête familiale « Mais qui a volé le vitrail? ». Un vitrail de l’église Saint-Barthélemy a mystérieusement disparu… Enquêtez et résolvez l’énigme dans tout le village ! 6 Place de l’église Lamazière-Basse Lamazière-Basse

