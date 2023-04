Randonnée découverte Lamazière-Basse Catégorie d’Évènement: Lamazière-Basse

2023-04-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-18 17:00:00 17:00:00 Corrèze Lamazière-Basse . Rendez-vous à 13h30 au parking du centre aqua, randonnée de 14h à 17h

Gratuit sur inscription L’EVS de la Civadière organise une randonnée découverte de 5 km avec visite de la ferme de Lama’zière. Lamazière-Basse

