La boutique de créateurs l’Amatière, idéalement située dans le quartier historique des halles au 5 rue Justin Daléas à Bagnères de Bigorre / Hautes-Pyrénées, ouvre ses portes du mardi 28 mars au dimanche 2 avril 2023 afin de vous faire découvrir les savoir-faire et les talents de professionnels passionnés par leur métier.

Ouverte de 10h à 13h et de 15h à 18h, l’Amatière accueille de façon permanente 10 artisans-créateurs :

Arnaud Begay (photographie d’art)

Benoît Peyrous (mobilier et luminaire bois/métal)

Catherine Graspail (céramique)

David Rosa (tournage sur bois et marqueterie)

Marie Gourault (sculpture et bijoux bronze)

Marie-Michèle Brosseau (vitrail)

Marina Jolivet (plasticienne)

Oxylice (émaillage d’art)

Romuald et Séverine Clémenceau (tournage et sculpture bois)

Sandrico Créations (confections au crochet)

L’Amatière a été créée en décembre 2017 par l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées (AMA65). L’association a pour but de fédérer les artisans-créateurs autour d’un projet commun : développer, valoriser et promouvoir les activités des différents métiers d’art.

Créée en 2013 à Bagnères de Bigorre, l’association s’inscrit dans le riche tissu culturel de la ville. Elle regroupe 70 adhérents en moyenne, tous artisans-créateurs habitant le département et au-delà.

Ses actions consistent à organiser des événements de qualité (marchés des métiers d’art et expositions temporaires) permettant aux artisans-créateurs d’exposer et vendre leur travail, et ce dans des lieux prestigieux tels que l’abbaye de l’Escaladieu, les jardins de la médiathèque à Bagnères de Bigorre ou l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan par exemple.

Renseignements : 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

