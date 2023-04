Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous » Lamastre Office de Tourisme du Pays de Lamastre Lamastre Catégories d’Évènement: Ardèche

Lamastre

Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous », 20 avril 2023, Lamastre Office de Tourisme du Pays de Lamastre Lamastre. Lamastre ,Ardèche , Lamastre Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous » EUR Les Bergers des Chaupous Lamastre Ardèche

2023-04-20 17:30:00 17:30:00 – 2023-04-20 Lamastre

Ardèche Lamastre . EUR 3 3 Cette petite famille de paysans vous fait partager sa passion, entre brebis et chiens de troupeaux : visitez la bergerie, démonstration de chiens de bergers, mais aussi dégustation de produits bio de la ferme. Pensez à vous inscrire ! contact@bergerschaupous.fr +33 6 08 43 19 53 Lamastre

dernière mise à jour : 2023-02-25 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Lamastre Autres Lieu Lamastre Adresse Les Bergers des Chaupous Lamastre Ardèche Office de Tourisme du Pays de Lamastre Ville Lamastre Office de Tourisme du Pays de Lamastre Lamastre Departement Ardèche Tarif EUR Lieu Ville Lamastre

Lamastre Lamastre Office de Tourisme du Pays de Lamastre Lamastre Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamastre office de tourisme du pays de lamastre lamastre/

Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous » 2023-04-20 was last modified: by Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous » Lamastre 20 avril 2023 Ardèche Lamastre Les Bergers des Chaupous Lamastre Ardèche Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Lamastre Office de Tourisme du Pays de Lamastre Lamastre Ardèche