Fabrique ton livre et repars avec ! LaMarge Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Fabrique ton livre et repars avec ! LaMarge Angers, 21 novembre 2023, Angers. Fabrique ton livre et repars avec ! Mardi 21 novembre, 18h00 LaMarge Gratuit Animation : Marie Bigot.

Présentation de l’histoire de « cartoneras » (mouvement d’édition sociale, politique et artistique né en Amérique latine), présentation du texte choisi, réflexion collective sur le rapport texte/image, illustration de la couverture (peinture…), pause durant le séchage, apprentissage de la reliure japonaise… où comment apprendre à fabriquer un livre artisanal de A à Z à partir de matériaux de récupération (tissus, cartons, etc.) et repartir avec !

Le matériel nécessaire à la fabrication des livres est fourni.

12 participant.e.s maximum

À partir de 7 ans.

Inscriptions auprès de La Marge à asso@atelierlamarge.fr

Contact : 07 83 87 14 92 asso@atelierlamarge.fr LaMarge 7, rue de Frémur 49000 Angers Angers 49101 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso@atelierlamarge.fr »}] [{« link »: « mailto:asso@atelierlamarge.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00 atelier livre Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu LaMarge Adresse 7, rue de Frémur 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville LaMarge Angers latitude longitude 47.462875;-0.559187

LaMarge Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/